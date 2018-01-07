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  4. 07 Ocak 2018 09:26

Zehir tacirinin kimliği şoke etti

Uyuşturucu ticaretinin kilit noktalarından biri olan Van'da, bir eve düzenlenen operasyonda 71 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten birinin ilkokulda hizmetli olduğu ortaya çıktı.

Zehir tacirinin kimliği şoke etti
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Van, İran-Türkiye-Avrupa uyuşturucu rotasının en önemli merkezlerinden biri. Afganistan’dan yola çıkan ve İran’dan geçirilen eroinin Türkiye’deki ilk durağı Van... Buradan çeşitli şekillerde İstanbul’a oradan da Trakya üzerinden Avrupa’ya sevk ediliyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Emniyet Müdürlüğü de zehir tüccarlarına göz açtırmamak için her türlü imkânlarını kullanarak mücadele ediyor.

2017’DE 8.5 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Resmi kayıtlara göre 2017’de Van’da Narkotik Şube Müdürlüğü’nün 401 ayrı operasyonunda toplam 6.5 ton eroin yakalandı. Bu eroinlerle ilgili olarak da 533 kişi gözaltın alındı.  Jandarma operasyonlarında ele geçenlerle birlikte bu miktar 7.5 tonu geçti. Bu miktar kendi alanında önemli bir rekoru da ifade ediyor.

MESLEĞİ ŞOK ETTİ

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ekipleri son operasyonlarını Hafiziye mahallesindeki bir eve yaptı. Operasyonda 140 paket halinde, 71 kilo 377 gram eroin ele geçirildi.  Eroin ile ilgili 2 kardeş gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırmada şüphelilerden M.D’nin (45) Van’daki ilköğretim okulunda hizmetli (işçi) olduğunu belirledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta uyuşturucuyla mücadele konusunda konuşurken, özellikle okullar çevresinde faaliyet gösteren zehir tacirlerine yönelik çeşitli eleştiriler de alan sert bir açıklama yapmıştı.  Satıcılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Milliyet

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