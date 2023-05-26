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Zincirini koparan köpek yaşlı kadına dehşeti yaşattı

Zincirini koparan köpek yaşlı kadına dehşeti yaşattı
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde zincirini koparak köpek, 69 yaşındaki kadına saldırdı. Yaşlı kadın yüzünden ve bacağından yaralandı.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak Çorum'dan gelen bir haber ise endişe yarattı.

YÜZÜ VE BACAĞINDAN YARALANDI
Eskiçeltek köyünde Sevim A. (69), komşusuna ait köpeğin zincirini kopartarak saldırması sonucu yaralandı. Yüzü ve bacağından yaralanan kadın, ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevim A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Korkunç olay sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar başıboş köpek sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Etiketler çorum köpek saldırısı
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