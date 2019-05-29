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  4. 29 Mayıs 2019 20:10

Zümrüt Apartmanı'nı basan yayınevine saldırı !

Zümrüt Apartmanı kitabını basan yayınevinin taşlı saldırıya uğradığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videoda "Varolsun Ülkücüler" mesajı bırakıldı.

Zümrüt Apartmanı'nı basan yayınevine saldırı !
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Zümrüt Apartmanı kitabı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitabı basan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'nın saldırıya uğradığı anlara ilişkin video Twitter'da Türk'ün Tulparı hesabından yayınlandı.

Mesajda "Varolsun Ülkücüler' Varolsun #ÜlküOcakları" denilerek #ZümrütApartmanı etiketi kullanıldı.

Kitaptaki satırlar tepki çekmiş daha sonra Yazar Abdullah Şevki hakkında, “Zümrüt Apartmanı” adlı kitabında çocuğa yönelik cinsel istismarı anlatan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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