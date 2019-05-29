Zümrüt Apartmanı'nı basan yayınevine saldırı !

Zümrüt Apartmanı kitabı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitabı basan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'nın saldırıya uğradığı anlara ilişkin video Twitter'da Türk'ün Tulparı hesabından yayınlandı.
Mesajda "Varolsun Ülkücüler' Varolsun #ÜlküOcakları" denilerek #ZümrütApartmanı etiketi kullanıldı.
Kitaptaki satırlar tepki çekmiş daha sonra Yazar Abdullah Şevki hakkında, “Zümrüt Apartmanı” adlı kitabında çocuğa yönelik cinsel istismarı anlatan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.