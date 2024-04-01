31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'de MYK toplanıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın bir araya gelecek. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında, siyasi hayatları boyunca milletle yol yürüdüklerini, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadro olduklarını söylemişti.
Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldıklarını ifade etti.
Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz." dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol