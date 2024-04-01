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31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'de MYK toplanıyor

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'de MYK toplanıyor
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AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın bir araya gelecek. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında, siyasi hayatları boyunca milletle yol yürüdüklerini, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadro olduklarını söylemişti.

Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldıklarını ifade etti.

Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz." dedi.

 

Etiketler 31 mart yerel seçimleri ak parti MYK
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