  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 34 milyar TL'lik ''belgesiz'' prim teşvik ödemesi iddiası

34 milyar TL'lik ''belgesiz'' prim teşvik ödemesi iddiası

34 milyar TL'lik ''belgesiz'' prim teşvik ödemesi iddiası
Güncelleme:

Çalışma Bakanlığı’nın faaliyetlerine yönelik Sayıştay raporlarında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre işverene belge aranmaksızın prim ödemesi yapıldı. Bu ödemeler 34 milyar lirayı geçti.

Sayıştay’ın 2021’i kapsayan raporuna göre prim teşvik ödemeleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan transfer ödemeleri, gerçekleştirme belgelerine dayanmaksızın yapıldı.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre raporda “SGK’ye aktarılmak üzere bakanlık bütçesine tahsis edilen ödenekler dahilindeki prim teşvik ödemeleri, harcamalarda aranacak kanıtlayıcı belgelere dayanmaksızın gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşverene yönelik prim teşviklerinin 2021’de 34 milyar 285 milyon lirayı bulduğu aktarılırken bunun 7 milyar 92 milyon lirasının iptal edildiği tablolarla ortaya kondu. Bakanlık tarafından SGK’ye 29 milyar 729 milyon lira ödeme yapıldığı vurgulanan raporda “Talep edilen ve iptal edilen teşvik tutarlarının yüksekliği de göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu teşviklerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak ödenmesi daha da önem kazanmakta olup bu nedenle idarelerin tasarrufuna bırakılamaz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhuriyet

Etiketler işveren için prim teşvik ödemesi prim teşvik ödemesi teşvik ödemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca duyurdu! Sağlıkta yeni dönem: Pilot uygulama 4 ilde başladı
İrfan Can Kahveci ve Murat Sancak'a verilen cezalar belli oldu
Alkollü sürücüden pes dedirten savunma
Sis İstanbul'u yuttu; kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Hakkari Yüksekova'da inanılmaz görüntüler: Elektrik direkleri bile dondu
Adnan Oktar ve kediciklerinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
Kombiyi açmayan apartman sakinine şoke eden tehdit
''Bahçeli, Sinan Ateş için o benim sırrım dedi''
Maaş zammı tamam sırada bayram ikramiyesi var! Zam oranı kulislerden sızdı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı