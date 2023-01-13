34 milyar TL'lik ''belgesiz'' prim teşvik ödemesi iddiası

Çalışma Bakanlığı’nın faaliyetlerine yönelik Sayıştay raporlarında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre işverene belge aranmaksızın prim ödemesi yapıldı. Bu ödemeler 34 milyar lirayı geçti.

Sayıştay’ın 2021’i kapsayan raporuna göre prim teşvik ödemeleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan transfer ödemeleri, gerçekleştirme belgelerine dayanmaksızın yapıldı.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre raporda “SGK’ye aktarılmak üzere bakanlık bütçesine tahsis edilen ödenekler dahilindeki prim teşvik ödemeleri, harcamalarda aranacak kanıtlayıcı belgelere dayanmaksızın gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşverene yönelik prim teşviklerinin 2021’de 34 milyar 285 milyon lirayı bulduğu aktarılırken bunun 7 milyar 92 milyon lirasının iptal edildiği tablolarla ortaya kondu. Bakanlık tarafından SGK’ye 29 milyar 729 milyon lira ödeme yapıldığı vurgulanan raporda “Talep edilen ve iptal edilen teşvik tutarlarının yüksekliği de göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu teşviklerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak ödenmesi daha da önem kazanmakta olup bu nedenle idarelerin tasarrufuna bırakılamaz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhuriyet