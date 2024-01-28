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4 gündür aranan kayıp kuzenler bulundu! Eve dönmediler

4 gündür aranan kayıp kuzenler bulundu! Eve dönmediler
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Adana'da 4 gündür kendilerinden haber alınamayan 14 ve 17 yaşlarındaki 2 kuzen, polis ekiplerince bulundu. İfadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi.

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 23 Ocak'ta evlerinden markete gitmek için çıkan R.H.G. ile kuzeni H.T. aynı mahalledeki Kasım Gülek Çocuk Parkı'nda buluştu. İddiaya göre; R.H.G.'nin babası H.G. (47) parkın önünden geçtiği sırada kuzenleri sigara içerken gördü. Paniğe kapılan kuzenler, koşarak kaçtı. 2 kuzen akşama kadar evlerine gelmeyince, aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde R.H.G.'yi Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı Gençlik Meydanı'nda bankta otururken; H.T.'yi ise Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde yürürken buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, ifadeleri alınan 2 kuzen, eve dönmek istemeyince yurda yerleştirildi. 

DHA

Etiketler adana çukurova
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