  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Kasım 2020 14:55

400 yılık mumyaların sırrı çözüldü

Mısır’da 400 yıl önce gömülen mumyaların gizemi bilgisayarlı tomografi sonucu ortaya çıktı. Bir erkek ve iki kadına ait olan mumyaların mücevher ve altın sikkelerle birlikte gömüldüğü anlaşıldı.

400 yılık mumyaların sırrı çözüldü
A+ A-

 Mısır’da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı.Yirmili yaşlarda bir erkek, otuzlu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyaların, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor. Bilimadamlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri ortaya çıktı. Araştırmacılar, incelemelere göre, söz konusu üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle erken yaşta öldüklerini belirtti.




DHA

mısır , mumya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM