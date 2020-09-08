40'ın üstünde PTT şubesinde koronavirüs görüldü!

Nevşehir PTT Başmüdürlüğü’ne bağlı PTT Kargo şubesinde, bazı çalışanların Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şube karantinaya alınırken, işyerinin kapısına “Covid-19 sebebiyle kapalıyız” yazısı asıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki PTT şubesinde çalışan personelde de Covid-19 tespit edildi. İlçede tek olan şubede ikinci bir duyuruya kadar hizmetlerin durdurulduğu öğrenildi.

BirGün’de yer alan habere göre, KESK Haber-Sen’den ülke genelinde 20’den fazla PTT merkezi ile 40’tan fazla PTT şubesi karantinada olduğunu açıkladı. Batman’da 8, Urfa’da 7, Diyarbakır’da 5 PTT işyerinde karantina uygulanıyor. Salgın nedeniyle karantinaya alınan işyerlerinden bazıları şöyle:

- Tarsus PTT Merk. (Mersin),

- Adliye PTT Şb. (Eskişehir),

- Günyüzü PTT (Eskişehir),

- Besni PTT Merk. (Adıyaman),

- Bulanık PTT Merk. (Muş),

- Bilecik PTT Merk. ,

- Çankırı PTT Merk.,

- Silvan PTT Merk. (Diyarbakır),

- Çomarlı PTT Merk. (Çankırı),

- Dereli PTT Merk. (Giresun),

- Hastane PTT Şb. (Muş),

- Kelkit PTT Merk. (Gümüşhane),

- Erbağ PTT Merk. (Tokat),

- Alaçam PTT Merk. (Samsun),

- Denizli Hastane Şube,

- Karabağlar PTT Merk. (İzmir),

- Bartın PTT Merk.

‘YOĞUN BAKIMDA OLANLAR VAR’

Haber-Sen Örgütlenme Sekreteri İbrahim Damatoğlu vaka sayısının her geçen gün arttığını belirterek, şu anda tespit edebildikleri kadarıyla İstanbul’da 360, İzmir’de 32, Ankara’da 150’nin üzerinde PTT çalışanının Covid-19’a yakalandığını kaydetti.

Damatoğlu, diğer illere ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Diyarbakır’da 28 arkadaşımız pozitif, 74 arkadaşımız karantinada. Urfa’da 41 pozitif vaka ile karantinada olan 10 arkadaşımız var. Sakarya’da 22, Siirt’te 14, Elazığ’da 13, Samsun’da 14 pozitif vaka var. Karabük ve Eskişehir’de 4’er vaka, Batman ve Van’da 3’er vaka, Zonguldak ve Adıyaman’da 2’şer vaka tespit ettik. Öte yandan Van, Zonguldak ve İstanbul’da yoğun bakımda olan arkadaşlarımız var. Bu sayılar her gün hızla değişiyor, tespit etmekte zorlanıyoruz. Gerçek sayının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.”

‘GÜNDE BİR MASKE’

Tüm uyarılarına rağmen PTT işyerlerinde salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını belirten Damatoğlu, “40 bin çalışanı olan PTT, maalesef hiç iyi bir sınav vermedi. 2 ay önce PTT çalışanlarıyla yaptığımız anket de yaklaşık 5 bin işyeri olan kurumda gerekli önlemlerin alınmadığını ortaya koydu. Çalışanlar bugün maske, dezenfektan bulmakta bile zorluk çekiyor. Günde 30-40 mahalle gezmek durumunda olan postacı, bir maskeyle günü tamamlıyor. Taşeron işçiler gece gündüz, hatta hafta tatilinde dahi çalışıyorlar. Aksi takdirde işten çıkarılıyorlar. Kronik hastalığı olan arkadaşlarımız çalışmaya zorlanıyor. Durum böyle olunca salgın PTT’de tüm hızıyla yayılıyor. Uyarılarımız, taleplerimiz dikkate alınmıyor” diye konuştu.