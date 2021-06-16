5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" denildi.