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  3. 29 Ağustos 2018 20:51

5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü !

Hatay-Payas'ta 5 vatandaşımızı rehin alan teröristlerin hava harekatıyla öldürüldüğü açıklandı.

5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü !
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Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler yapılan hava harekatı sonrası etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Payas ilçesinde 28  Ağustos'ta teröristlerin 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin aldığı ve  bugün serbest bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, jandarma İHA ve jandarma operasyon birliklerince yapılan  takip sonucu Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde yakın hava desteğiyle 5 teröristin  etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

28 Ağustos 2018 Tarihinde  Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

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