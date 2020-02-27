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  3. 27 Şubat 2020 15:37

506 parça tarihi eser ele geçirildi... Değeri 15 milyon TL !

İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 506 adet tarihi eser ele geçirildi.

506 parça tarihi eser ele geçirildi... Değeri 15 milyon TL !
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 506 parça tarihi eser ele geçirildi. 40 altın sikkenin yanı sıra en dikkat çekici parçalar ise 400 yıllık olduğu tahmin edilen asma kilit ile Mısırlılar döneminde yeniden doğuş ve bereketi simgeleyen M.Ö. 1000- 2000 yıllarına ait bir Scarabaeus adındaki böcek figürü oldu.

Lidya döneminde basılan ilk elektron paralar da ekiplerin aramaları sonucunda ele geçirildi.

DHA

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