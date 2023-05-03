52 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var
Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 524 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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