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55 ilde dev operasyon: 317 gözaltı kararı

55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik başlatılan operasyonda 317 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.

DHA

Etiketler emniyet tefecilik pos cihazı çek senet
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