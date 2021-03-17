55 ilde dev operasyon: 317 gözaltı kararı
55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik başlatılan operasyonda 317 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.
DHA
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