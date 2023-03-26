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5'inci günde Cumhurbaşkanlığı adayları için verilen imza sayıları

5'inci günde Cumhurbaşkanlığı adayları için verilen imza sayıları
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YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.

Bugün akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart’ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

GÜNCEL SAYI AÇIKLANDI

YSK’dan alınan bilgiye göre adayların 5’inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 111 bin 305

Sinan Oğan: 107 bin 637

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı’na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 24 bin 563

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Tevfik Ahmet Özal: 1361

İrfan Uzun: 1073

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118

GÜNÜN MANŞETLERİ

Etiketler ysk imza cumhurbaşkanı adayları imza sayıları
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