6 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda vefat sayıları 100'ü aştı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 243 bin 280 oldu.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 6 bin 941 olarak kayıtlara geçti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" sözlerini kullandı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 5 Ağustos verilerine göre, 24 bin 297 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün, 245 bin 152 test yapılmış ve 6 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.