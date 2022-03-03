6 aylık hamile Raziye ve karnındaki bebeği kıskançlık yüzünden öldürmüş!

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye K.'yı (24) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmuz G.'nin (18) ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada işlediğini söylediği belirtildi.

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye K.'yı (24) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmuz G.'in (18) ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada işlediğini söylediği belirtildi.



Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 6 aylık hamile Raziye K. ile yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz G. arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şehmuz G., pompalı tüfekle Raziye K.'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. G., daha sonra K.'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği K. ile karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Raziye K. ise dün toprağa verildi.

Şehmuz G.'in savcılıktaki ifadesinde, K. ile 1 yıllık beraberlikleri süresince ara sıra tartıştıklarını söyledi. G., K.’yı kıskandığını, olay gecesi de bu nedenle çıkan tartışmada, araçtaki tüfekle 2 el ateş edip vurduğunu söyledi.