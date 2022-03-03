  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6 aylık hamile Raziye ve karnındaki bebeği kıskançlık yüzünden öldürmüş!

6 aylık hamile Raziye ve karnındaki bebeği kıskançlık yüzünden öldürmüş!

6 aylık hamile Raziye ve karnındaki bebeği kıskançlık yüzünden öldürmüş!

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye K.'yı (24) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmuz G.'nin (18) ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada işlediğini söylediği belirtildi.

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye K.'yı (24) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmuz G.'in (18) ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada işlediğini söylediği belirtildi.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 6 aylık hamile Raziye K. ile yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz G. arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şehmuz G., pompalı tüfekle Raziye K.'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. G., daha sonra K.'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği K. ile karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Raziye K. ise dün toprağa verildi.

Şehmuz G.'in savcılıktaki ifadesinde, K. ile 1 yıllık beraberlikleri süresince ara sıra tartıştıklarını söyledi. G., K.’yı kıskandığını, olay gecesi de bu nedenle çıkan tartışmada, araçtaki tüfekle 2 el ateş edip vurduğunu söyledi.

Etiketler 6 aylık hamile Raziye raziye bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tut tutabilirsen! Dolar, euro ve altın ''kıpır, kıpır'' sınırı aştı
İşte Montrö engeline takılan Rus savaş gemisi
Elektrikli en ucuz SUV Türkiye'de! Karşınızda yüzde 100 elektrikli Dacia Spring!
Bir anketten daha iktidara soğuk duş etkisi! Oy kaybı büyüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor
1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek top mermileri yola çıktı
Enflasyon açıklandı; Mart 2022 kira zam oranı belli oldu
Ukrayna ordusundan Putin'in ölüm konvoyuna büyük sürpriz!
İstanbul'da benzeri görülmemiş keşif! Yol çalışması sırasında gün yüzüne çıktı
Benzine ve motorine zammın da zammı: Benzine 53, motorine 1,33!