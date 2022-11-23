6 milyon TL'ye satacaklardı! 500 yıllık Tevrat ele geçirildi
Ankara'da 500 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı 6 milyon TL'ye satmak için müşteri arayan 3 kişi yakalandı.
Ankara'da 500 yıl önce yazıldığı tahmin edilen Tevrat bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde yaşayan A.A., D.A. ve A.O. isimli şahısların ellerindeki 500 yıllık Tevrat’ı 6 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığını tespit etti.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol