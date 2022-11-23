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6 milyon TL'ye satacaklardı! 500 yıllık Tevrat ele geçirildi

6 milyon TL'ye satacaklardı! 500 yıllık Tevrat ele geçirildi
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Ankara'da 500 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı 6 milyon TL'ye satmak için müşteri arayan 3 kişi yakalandı.

Ankara'da 500 yıl önce yazıldığı tahmin edilen Tevrat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde yaşayan A.A., D.A. ve A.O. isimli şahısların ellerindeki 500 yıllık Tevrat’ı 6 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığını tespit etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

Etiketler ankara tevrat
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