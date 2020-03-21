SON DAKİKA
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mart 2020 19:26

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara "evde kal" çağrıları yapıldı. Ancak bu uyarılara kulak asılmayınca İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır" denildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
içişleri bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM