7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye güne Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle uyandı. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1541'e yükseldi. Deprem nedeniyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildi. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.