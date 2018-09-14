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  3. 14 Eylül 2018 18:44

7 ilde astsubaylara FETÖ operasyonu !

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 10 astsubay gözaltına alındı.

7 ilde astsubaylara FETÖ operasyonu !
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Kahramanmaraş merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda aktif görevde olan 10 astsubay gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 10 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kara kuvvetleri ile jandarmada görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.

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