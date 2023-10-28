76 ilde ''mercek'' operasyonu: 1858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1858 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'mercek' operasyonlarında 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek ile 225 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 1858 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Yerlikaya'nın paylaşımına göre; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından 76 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında İstanbul'da 285 tabanca ve 9 uzun namlulu tüfek, Adana'da 139 tabanca ve 5 uzun namlulu tüfek, İzmir'de 82 tabanca, Diyarbakır'da 58 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek, Bursa'da 49 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek, Mersin'de 48 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda İstanbul'da 358, Adana'da 272, İzmir'de 91, Diyarbakır'da 71, Bursa'da 74, Mersin'de 70 şüpheli yakalandı.

AA