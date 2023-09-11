8 bin TL'ye varan su faturaları vatandaşı isyan ettirdi

Türkiye'nin gözbebeği İzmir'in Menderes ilçesinde vatandaşlar 1.500 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye varan su faturaları karşısında isyan etti.

İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlu Bulgurca Mahallesi’nde vatandaşlara gelen su faturaları pahalının da çok ötesine geçti. Kimine 4 bin TL kimine 5 bin, hatta bazılarına 7 bin TL su faturası çıktı. Mahalleli ev kirası gibi su faturalarını görünce musluğa dokunmaya korkar oldu.

19 günde 7048 liralık su faturası gelen vatandaş ATV Ana Haber’e konuştu. Evde 5 kişi olduklarını ifade eden vatandaş hayvan beslemediğini ve bahçesi olmadığını söyleyerek gelen faturaya anlam vermeye çalıştı.

İzsu’ya giderek yüksek gelen faturanın sebebini soran mahalleli iddiaya göre “Komisyon geldi. Bu bölgeye ucuz su vermeyin” yanıtını aldı.

“Ne olduysa yıl başından sonra oldu faturalar bir anda ona katlandı” diyen vatandaşlar, “Bu çok yüksek ama geçen günlerde 4.000 küsür lira yatırdım” , “Şimdi bundan sonra yine ne gelecek onu da bilmiyoruz”, “Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik” gibi ifadeler kullanarak isyan ettiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.