8 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1.059'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto'nun 8 Nisan çekilişinde kazandıran numaralar 21, 22, 24, 25, 32 ve 39 olurken, 6 bilen bir kişi, tam 3 milyon 701 bin 272 TL ikramiye kazandı.

5 BİLEN 144 KİŞİ 5,7 BİN TL KAZANDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 745 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 686 kişi 64 lira 80'er kuruş, 3 bilen 178 bin 503 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilerek 3 milyon 701 bin 272 TL olan büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yatırdığı açıklandı.

TOPLAMDA 6,9 MİLYON TL İKRAMİYE

Çekilişte, toplam 6 milyon 905 bin 585 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 56 bin 420 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 148 bin 499 lira 76 kuruş aktarılacak.