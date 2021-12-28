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81 ilde ''alkol'' operasyonu: Tonlarca kaçak içki ele geçirildi

81 ilde ''alkol'' operasyonu: Tonlarca kaçak içki ele geçirildi

Türkiye genelinde başlatılan ''alkol'' isimli operasyonda 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Türkiye genelinde dün gerçekleştirilen operasyonunda 337 kişiye ceza kesildi, aranan 415 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı dün saat 14.00 ile 19.00 arasında kaçak ve sahte içki operasyonu yapılacağını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan operasyonunda bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre yurt genelinde 21 bin 445 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'alkol' operasyonunda, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Aranan 415 şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Operasyonda ayrıca, 19 bin 966 litre kaçak/sahte alkollü içki de ele geçirildi.

DHA

Etiketler sahte içki alkol operasyonu
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