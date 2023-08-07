81 ilde denetim: Çok sayıda gözaltı var
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Vale ve Özel Güvenlik Hizmetleri'ne yönelik 16 bin 536 personelin katılımıyla 3 bin 417 işletme ve 281 vale kontrol edildi. Uygulamada 20 kişi gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 5 Ağustos'ta huzur ve güven uygulaması kapsamında 81 ilde eş zamanlı Vale ve Özel Güvenlik Hizmetleri'ne yönelik 16 bin 536 personel ile denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde, 3 bin 417 işletme ve 281 vale kontrol edilirken, 177 bin 668 kişi sorgulandı. Uygulamada 415 kişi yakalanırken, 20'si gözaltına alındı.
Denetimler kapsamında; 960 paket kaçak sigara, 83 tarihi eser, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 55 fişek, 458 gram esrar ve 80 gram metamfetamin ele geçirildi.
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