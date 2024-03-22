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89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi davasında karar çıktı

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi davasında karar çıktı
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Diyarbakır'da depremde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada 4 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır’da 6 Şubat 2023’teki ilk depremde 1 bloku yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler S.E., M.Ş.Y., Ş.Y. ve inşaat mühendisi fenni mesul T.D.’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

DHA

Etiketler diyarbakır galeria sitesi deprem
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