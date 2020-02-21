9 HDP'li tahliye edildi!

İstanbul 29’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, tüm sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mutlu Öztürk ve 8 HDP yöneticisinin tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Mutlu Öztürk, HDP’nin 7’nci kuruluş yıl dönümü için gittiği Beşiktaş ilçe binasına girmesi engellenmiş ve gözaltına alınmıştı. Öztürk bir gün sonra 14 Ekim’de tutuklandı. Savcılık, HDP basın açıklamasında söylenen “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” cümlesini, “örgüt propagandası” olarak değerlendirerek iddianame hazırladı.