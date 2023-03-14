ABD enflasyon verisi sonrası Dolar, altın ve Bitcoin'de son durum

Yeni haftaya ABD'den gelen Silikon Vadisi Bankası ve New York merkezli Signature Bank'ın iflas haberleriyle başlayan piyasalarda b aşta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller piyasasında ibre yeniden yön değiştirmişti.

Piyasaların ABD'den beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı verileri de geldi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi. Açıklanan veriye göre, ABD'de şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6 artış gösterdi. Ocak ayında yıllık artış yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın şubat ayındaki yıllık artış beklentisi de yüzde 6 seviyesindeydi.

İşte ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,97 TL'den başlayan Dolar 18,97 TL 'den,

20,30 TL'den başlayan Euro 20,35 TL 'den,

23,06 TL'den başlayan Sterlin 23,12 TL 'den,

14,18 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,13 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,97 TL'den, Euro 20,35 TL'den, Sterlin 23,07 TL'den, Japon Yeni ise 14,45 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.902 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.908 Dolar 'dan,

1.160 TL'den başlayan Gram altın 1.164 TL 'den,

1.865 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.872 TL 'den,

7.675 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.701 TL 'den,

13,22 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,32 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.911 Dolar 'dan, Gram altın 1.166 TL 'den, Çeyrek altın 1.875 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.714 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,32 TL 'den fiyatlanmıştı.