ABD enflasyon verisi sonrası Dolar, altın ve Bitcoin'de son durum
Yeni haftaya ABD'den peş peşe gelen 2 banka iflası haberiyle başlayan piyasaların ABD'den beklediği enflasyon verileri de açıklandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 24 bin 429 Dolar'dan başlayan Bitcoin 25 bin 977 Dolar'dan,
1.678 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.748 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 79,99 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,13 Dolar'dan işlem görüyor.
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