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  3. 05 Temmuz 2017 22:52

ABD'den Somali'ye hava saldırısı !

ABD Afrika Komutanlığı, Somali'de Eş Şebab'a ait bir toplanma alanına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

ABD'den Somali'ye hava saldırısı !
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ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali'de  Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanına yönelik hava saldırısı düzenlediği  bildirildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğünü iki askerin de yaralandığını bildirdi.
 
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı  (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırıyı "kitlesel savunma" olarak  niteledi.

Söz konusu saldırının, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 400  kilometre güneydoğusunda yapıldığını aktaran Davis "Saldırıda Eş-Şebab'a ait bir  toplanma alanı hedef alındı. Kullanılabilir istihbari bilgiler üzerinden hareket  edilerek gerçekleştirildi. Sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yeni bilgiler çıktıkça  paylaşacağız." dedi.

ABD'nin Eş-Şebab'a karşı Somali ordusuna destek vermek üzere ülkede 50  özel kuvvet askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AFRICOM'a mart ayında Somali'de tek taraflı  saldırı yapma yetkisi vermişti.

Yetkilendirme sonrası AFRICOM, geçen ay örgütün lojistik bağlantı  noktasına hava saldırısı düzenlemiş ve 8 Eş-Şebab militanını öldürmüştü.

AFGANİSTAN'DA ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğünü iki askerin de yaralandığını bildirdi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis öldürülen askerin kimliğini Alaska doğumlu 19 yaşındaki Hansen B. Kirkpatrick olarak açıklarken askerin "dolaylı bir ateş" sırasında aldığı yara sonucu öldüğünü söyledi.

Olayın Afganistan'ın Helmand ilinde meydana geldiğini ifade eden Davis söz konusu saldırının hangi grup tarafından yapıldığına ilişkin soruya, "Taliban olmadığını söylemek için bir sebep yok." şeklinde cevap verdi.

Konun soruşturulduğunu ifade eden Davis olayda iki askerin de hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Davis, saldırının Amerikan ve Afganistan askerlerinin ortak devriye operasyonunda meydana geldiğini kaydetti.

eş şebab , somali , abd , afrika , hava saldırısı