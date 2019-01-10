ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor

Kritik ziyaretlerle ilgili bilgileri CNN Türk Diplomasi Muhabiri Sena Alkan aktardı...



"Önümüzdeki hafta 15 - 16 Ocak tarihlerinde Amerikan heyeti Patriot için gelecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda temaslarda bulunacak. Görüşmede Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir heyet olacak. Patriot alımına ilişkin ilk müzakereler başlayacak diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Savunma Sanayi Başkanlığı’nda temaslarda bulunmasını bekliyoruz.

TÜRKİYE'NİN VE AMERİKA'NIN TALEPLERİ...

ABD heyetinin ziyareti daha önce 3 Ocak'ta gerçekleşmişti. Patriot alımı için 3.5 milyar dolarlık resmi teklif ile gelmişti. Türk tarafı değerlendireceğini söylemişti. Bununla ilgili ilk müzakere Salı günü gelecek olan ABD heyetiyle gelmiş olacak. Türkiye’nin ve Amerika'nın talepleri var. Türkiye'nin talepleri arasında uygun kredi, teknoloji transferi, ortak üretim gibi kriterler var. Türkiye kriterlerin karşılanması istiyor.

Amerikan tarafının ise bir ön şartı var. O şart da S-400 alımından vazgeçmesi. Ancak Türkiye'nin böyle bir niyeti olmadığı da Bakan Çavuşoğlu'nun ve Ankara'daki kaynakların yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor.



Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bir açıklama yapmıştı. "S400'lerin F35 teknik konularıyla uyuşamayacağı yönünde bir endişe var. Biz de bunu gidermek isteyen ABD heyetine kendi gözlerinizle görün" demişti. Heyete, teknik bir sorun olmayacağı da anlatılacak. Aynı zamanda Türkiye'nin S400 alımını Patriot alımından farklı bir noktaya koyduğu da tekrar anlatacak.

Türkiye’nin buradaki talebi teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda Amerikalıların adımlar atması. 15 - 16 Ocak'ta yapılacak müzakerelerde bunlar da masaya yatırılacak.

TÜRK HEYETİNİN WASHINGTON ZİYARETİ

Amerika'nın Suriye'den çekilmesi konusunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet gidecekti. Bu heyetin gidiş tarihi de gün gün belli değil ama Ocak ayının sonunda ya da Şubat ayının başında gerçekleşecek. Türkiye'nin öncelikleri neler olacak? Türkiye çekilme takviminin netleşmesini isteyecek.

Münbiç konusu Pompeo ve Çavuşoğlu arasında imzalanmıştı. Ankara, bu konuda da somut adımlar görmek istiyor. Aksi takdirde Türkiye’nin operasyondaki kararlılığının bir kez daha vurgulanacağı söyleniyor.

ABD'Lİ SENATÖR DE TÜRKİYE'YE GELECEK

Amerikan Senatör Graham’ın YPG ve PYD'ye yönelik bazı açıklamaları olmuştu. “Bir ziyaret yapabilirim Türkiye’ye” demişti. Bu ziyaret de gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta hızlıca gerçekleşecek. Henüz takvim net değil ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ABD’li senatörü kabulüne kesin olmamakla birlikte mümkün gözüyle bakılıyor diyelim. Amerika ile temaslar önümüzdeki haftadan itibaren hızlanarak devam edecek."