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Acı haber Van'dan geldi! Bir evladımız şehit oldu

Acı haber Van'dan geldi! Bir evladımız şehit oldu
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MSB tarafından yapılan açıklamada, Van’ın Başkale ilçesinde sözleşmeli er Samet Bektaş'ın şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Ulş. Söz. Er Samet Bektaş'ın şehit olduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Etiketler van şehit msb milli savunma bakanlığı
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