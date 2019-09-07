Ada Düşü Sokak Festival başlıyor

Ada kültürünü ve tabiat değerlerini koruyarak, doğal zenginliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak ada kültürünü yaşatmayı amaçlayan festival, ilk olarak Ada bahçelerini zenginleştirme fikri altında, Adalı Bahçivanlar Toplantısı’nda 7 Eylül’de başlıyor.

Festival etkinliğinin tam programı şu şekilde:

7 Eylül’de Adalı Bahçivanlar Toplantısı, saat 16:00 – 17:00’de Adalar Belediye Binası’nda…

15 Eylül’de Kahve’nin Yolculuğu, saat 11:00 – 12:30’da Orası Burası Cafe’de…

15 Eylül’de İklim Krizi ve İçsel Ekolojimiz, saat 16:00 – 17:00’de Adalar Belediye Binası’nda…

16 Eylül’de Geri Dönüşümde Sanatsal Tasarımlar, saat 16:00 – 17:00’de Adalar Belediye Binası’nda…

16 Eylül’de Veli Metin ile Felsefe Sokakta, saat 17:30 – 20:30’da Orası Burası Cafe’de…

17 Eylül’de Adalarda Bahçe Kültürü ve Tarihi Bahçeler, saat 16:00 – 18:00’da Adalar Belediye Binası’nda…

17 Eylül’de Masallar, saat 16:00 – 17:00’de Aya Nikola Çay Bahçesi’nde…