Adana'da korkutan deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan, 4.0 büyüklüğünde ve 4.85 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi.
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