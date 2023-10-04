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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sularında Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 10 arasöz 50 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılırken yangına karadan müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

İHA

Etiketler adana orman yangını
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