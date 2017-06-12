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  3. 12 Haziran 2017 13:14

Adil Öksüz'ün kasası ortaya çıkarıldı

Darbe gecesi Akıncılar'da olan Adil Öksüz'ün Dokuz Eylül Üniversitesine yönelik FETÖ operasyonunda yakalanan Yrd. Dr. İsmail Acar'a havale yaptığı ortaya çıktı.

Adil Öksüz'ün kasası ortaya çıkarıldı
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İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonlarla, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili aralarında üniversiteden ihraç edilen profesör ve doçentlerin de bulunduğu toplam 36 kişiyi gözaltına alındı. 36 kişiden 24 kişi tutuklanırken, tutuklananlar arasında bulunan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın, terör örgütünün kanlı darbe girişiminin başındaki isimlerden Adil Öksüz'ün para kasası olduğu ortaya çıkarıldı.

Dekontlar önüne konuldu
Öksüz'ün, Bank Asya'dan gönderdiği paraların dekontları sorgu sırasında önüne konulan Acar, para trafiğini inkar etmedi. Acar, 15 Temmuz gecesinde komuta merkezi Akıncılar Üssünde yakalanan ve çıkartıldığı mahkemede serbest kalan TSK'nın imamlarından Adil Öksüz gibi bir yönteme başvurdu. Acar da savunmasını aynı şekilde "Öksüz, İzmir'den arsa bakıyordu. Parayı arsa için gönderdi" diye yaptı.

Acar'ın Öksüz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuduğu dönemde, terör örgütünün evlerinde birlikte yetiştikleri, eğitim alma bahanesiyle uzun süre ABD'de kaldıkları iddia edildi. Acar'ın ayrıca, tutuklananlar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi imamı Prof. Dr. Turan Batar'la ve bazı zanlılarla da yine Bank Asya aracılığıyla para trafiğinin olduğu belirlendi.

İHA

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