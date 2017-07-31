Adil Öksüz'ün son sözleri: Buralardan gidiyorum

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin sabahında Ankara Akıncı Üssü'nde yakalanmış ancak skandal biçimde serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra uçakla İstanbul'a giden Öksüz'ü havalimanında, FETÖ'nün Rusya imamı olduğu belirtilen ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Ali Sami Yıldırım karşıladı. Halen İstanbul Silivri cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım savcılık tarafından Öksüz'ü havalimanında karşılamasına ilişkin olarak da sorgulandı.

“AVUKATA İHTİYACIM VAR”

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Yıldırım ifadesinde, Adil Öksüz'ün kendisini 18 Temmuz günü aradığını ve ‘Başına bir Hadisegeldiğini, Gölbaşı İlçesi'nde gözaltına alındığını ve bir avukata ihtiyacı olduğunu' belirttiğini, eniştesi olması sebebiyle Ankara Barosu avukatlarından birinin irtibatını verdiğini söyledi.

ONA DA “ARSA BAKTIM” DEMİŞ

Kısa bir süre sonra kendisini tekrar arayıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Öksüz'e, ‘sorunun ne olduğunu' sorduğunu belirten Yıldırım, bunun üzerine Öksüz'ün ‘komik bir hadise olduğunu ve gelince anlatacağını' söylediğini kaydetti.

Yıldırım, Öksüz'ün ortak otoparklarında bulunan SIR plakalı iki aracını alarak kendisini AtatürkHavalimanı'nda karşılamasını istediğini, bunun üzerine Öksüz'ü havaalanından alarak ÜsküdarKısıklı'da aynı binada oturdukları kendi evine götürdüğünü belirtti.

Burada kahvaltı yaptıkları sırada, Öksüz'e “Ne işin vardı oralarda?” diye sorduğunu, Öksüz'ün de Gölbaşı mevkiinde daha önceden planlı bir arsa alım satım işi için orada bulunduğunu söylediğini aktaran Yıldırım, 19 Temmuz'da akşamüstü Adil Öksüz'ün arabasıyla babası Cevat Yıldırım'ın Sakarya Akyazı'daki evine gittiklerini ve geceyi burada geçirdiklerini ifade etti.

“NEREYE GİTTİĞİMİ SORMAYIN”

Yıldırım, 20 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında kahvaltı yaptıkları sırada bir yakınlarının aradığını ve ‘Adil Öksüz tutuklandı' şeklinde çıkan haberleri birlikte izlediklerini belirterek, bir süre sonra Öksüz'ün kendilerine “Bu şekilde devam ederse beni tekrar gözaltına alabilirler. Bana hiçbir şey sormayın, ben buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini ve arabasının orada kalmasını isteyerek zaman kaybetmeden evden çıktığını öne sürdü.