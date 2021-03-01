Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak sonucunda 1 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Kısa sürede büyüyen tartışma; taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Arbede sırasında yaralanan V.G., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.