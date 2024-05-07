Adıyaman'da korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Adıyaman'ın Sincik bölgesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Aksu-Sincik bölgesinde bugün 12.42 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre yaşanan depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise tam 5 kilometre.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...