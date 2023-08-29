Adıyaman'da ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü yakınlarında F.K., idaresindeki 44 AAB ... plakalı otomobil ile A.G., idaresindeki 02 ACU ... plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan M.A., Z.D.,O.E., ve E.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.