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Adnan Menderes Havalimanı'ndaki ''otlar'' ihaleye çıkıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Adnan Menderes Havalimanı sahasındaki otların açık ihale usulü satılacağını, muhammen bedelin ise 3 bin lira olduğunu duyurdu. Kaynak: Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 'otlar' satışa çıkarıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) bağlı İzmir Adnan Menderes Havalimanı sahasındaki otlar satışa çıkarıldı.

İhaleye katılım için ise 5 bin TL geçici teminat bedeli istendiği belirtildi.

Başvuruların 28 Nisan Çarşamba saat 14.00'te sona ereceği, ihalenin ise aynı gün saat 14.30'da Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü'nde yapılacağı açıklandı. İlginç ihaleye, havalimanı yakınındaki Torbalı, Menderes, Gaziemir ve Buca’nın köylerinden hayvancılıkla uğraşan vatandaşların katılması bekleniyor.

 

Etiketler Adnan Menderes Havalimanı ototlar ihale ot ihalesi satış dhmi
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