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  3. 15 Ocak 2019 10:03

Adnan Oktar'ın 86 şirketi tespit edildi

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Adnan Oktar Grubu'na ait 86 şirketin kayyum tarafından yönetildiğini açıkladı.

Adnan Oktar'ın 86 şirketi tespit edildi
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen "sorunlu şirketler" satılacak.

Kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şunları söyledi:

"Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim.

Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz.

Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şu anda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var.''

tmsf , adnan oktar , kayyum
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