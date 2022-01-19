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AFAD paylaştı! İşte Kayseri'deki 4,9'luk depremin sesi

AFAD paylaştı! İşte Kayseri'deki 4,9'luk depremin sesi

AFAD Kayseri'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin sesini paylaştı. -

AFAD tarafından yapılan bir paylaşım korkutan Kayseri depremiyle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya koydu. AFAD, resmî Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 18 Ocak'ta Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin Kayseri'deki istasyonlarda kaydedilmiş olan sesini paylaştı.

AFAD tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

18 Ocak'ta Sarıoğlan (Kayseri) da meydana gelen Mw 4.9 büyüklüğündeki depremin IRIS Earthquake Sci tarafından Kayseri'deki istasyonlarda kaydedilmiş sesi.

KAYSERİ DEPREMLERİ
Önceki gece saatlerinde 4.9 şiddetinde depremle sarsılan Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün gece bir deprem daha meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi’nde yapılan ölçümlere göre ilçede, 3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Etiketler deprem ses kayseri
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