AFAD ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kar, sel, fırtına!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre kimi illerimizde yağmur kimi illerimizde ise kar bekleniyor. Ayrıca AFAD da Marmara Bölgesi'nde beklenen sel, su baskını, ani rüzgar, kar yağışı ve fırtınaya karşı meteorolojik uyarıda bulundu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için uyarıda bulundu. Kentte kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

AFAD’DAN SEL, SU BASKINI, ANI RÜZGAR, KAR YAĞIŞI VE FIRTINA UYARISI

Sel, su baskınları ve kar yağışına karşı uyarı yapılan AFAD açıklamasında şunlar kaydedildi: “İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ani rüzgar, kısa süreli fırtına, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ