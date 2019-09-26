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  3. 26 Eylül 2019 22:00

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbul'daki depremle ilgili sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dönen asılsız bilgilere inanılmaması gerektiğini açıkladı.

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikleWhatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

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