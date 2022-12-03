AFAD'tan deprem bölgesine 17, ''lüks'' kiralık araca 15,5 milyon TL!

6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Düzce'ye 17 milyon TL'lik yardım ödeneği gönderen AFAD'ın, Düzce'deki bu depremin ardından toplam 15 milyon 548 bin TL'lik aralar kiraladığı ortaya çıktı.

Kamu kurumlarının yüksek maliyetli araç kiralama ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Ekim’de, “Binek Araç Kiralama Hizmeti” başlıklı ihale düzenledi. Toplam sekiz teklifin sunulduğu ihalede yalnızca bir teklif geçerli sayıldı.

AFAD, 35 binek aracın 36 ay süre ile kiralanmasını öngören ihalenin sözleşmesini, Düzce’de yaşanan ve büyük korkuya neden olan 6,0 büyüklüğündeki depremden iki gün sonra imzaladı. 25 Kasım’da imzalanan sözleşmeye göre kiralama bedeli, 15 milyon 548 bin 400 TL oldu. Araçların 2022 model ve en fazla 100 kilometrede olduğu öğrenildi.

Araç başına üç yıllık maliyet 444 bin 228 TL olurken araçların aylık kirası 12 bin 339 TL’ye denk geldi. AFAD için kiralanan araçların teknik ve donanım özellikleri de dikkati çekti. AFAD’ın ihale kapsamında hazırladığı teknik şartnamede, kiralanan araçların bazı özellikleri şöyle sıralandı:

- En az 2022 model, en fazla 100 kilometre,

- Ambiyans aydınlatma,

- Gündüz yanan LED farlar,

- Anahtarsız çalıştırma sistemi,

- Deri direksiyon simidi.

2026’YA KADAR AFAD’DA

AFAD için kiralanan 35 araç, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başkanlıkta kalacak. AFAD’ın ana binası ile ek hizmet binalarına dağıtılacak araçlar, mesai saatleri dışında da çalıştırılabilecek. Ankara’da toplanacak araçlar, gerektiğinde şehir dışı görevleri için de sürülebilecek.

Birgün