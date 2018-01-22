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  3. 22 Ocak 2018 23:06

Afrin harekatında 1 askerimiz şehit

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde Kilis'te girilen çatışmada 1 asker şehit oldu.

Afrin harekatında 1 askerimiz şehit
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK'nın açıklaması şu şekilde: 

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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