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  3. 18 Mart 2018 16:22

Afrinliler PKK/YPG'nin kaçışını anlattı !

Afrin halkı, YPG/PKK'lı teröristlerin şehirden nasıl kaçtıklarını anlattı.

Afrinliler PKK/YPG'nin kaçışını anlattı !
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Afrin merkezi ele geçirildi ! İşte ilk kareler Afrin merkezi ele geçirildi ! İşte ilk kareler

Afrin halkının anlatımına göre, YPG/PKK'lı teröristlerin TSK karşısında direnemeyeceklerini anlayınca birkaç gün önce silahlarını araçlara yükleyerek kaçtığı ortaya çıktı.

Afrinli 44 yaşındaki esnaf Zeynel Abidin Kazan, çok sevinçli olduklarını ifade ederek, günlerdir Türk askerinin gelmesi için dua ettiklerini, kabul olduğu için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

İlçenin terör örgütlerinin işgalindeyken halkın büyük sıkıntılar yaşadığını ve baskılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini vurgulayan Kazan, "3-4 gün önce teröristlerin bazı silahları araçlara yüklediğini gördük, üzerlerini kapattılar. Münbiç tarafına ya da Cezire'ye gittiklerini düşünüyoruz. Son günlerde zaten sayıları azalmıştı. Türkiye'ye çok şey borçluyuz, teşekkürler." şeklinde konuştu.

'SİVİLLERİN ÇIKIŞINA MÜSAADE ETMEDİLER'

İlçede fırın işletmeciliği yapan 60 yaşındaki Ali İmceddemi ise terör örgütü YPG/PKK'nın günlerdir sivillerin ilçe dışına çıkışına müsaade etmediğine dikkati çekti.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen bugün yeniden özgürlüklerine kavuştukları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran İmceddemi, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olacak, buna inanıyoruz. Teröristlerin 4 gün önce kenti terk ettiklerini gördük, Münbiç'e gittiklerini düşünüyoruz. Açıkçası nereye gittiklerinin önemi yok, önemli olan özgürlüğe kavuşmamız. Allah Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Teröristler bize çok zulüm yaptı, insanların şehrin dışına çıkmasına izin vermediler. İnşallah ilçemiz en kısa sürede eski günlerine döner, başka bölgelerde olan komşularımız da bir an önce geri gelmeli."

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