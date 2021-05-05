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Ağrı'da feci olay! Ayak tabanları patladı

Ağrı'da çocukları ile birlikte hayvan otlatan Memduh Kaya, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapıldı. Ayak tabanları patlayan Kaya, ''Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Vücudumda büyük bir ağrı hissettim'' dedi.

Olay, 9 Nisan günü Patnos ilçesine bağlı Tanyeli köyünde meydana geldi. Merada, çocukları ile birlikte büyükbaş hayvan otlatan Kaya, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapıldı. Yaralanan Kaya'nın ayak tabanları patladı. Yardımına koşan çocukları Kaya'yı, Patnos Devlet Hastanesi’ne götürdü. Memduh Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

"BİR ANDA NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Tedavisi süren Memduh Kaya, elinden giren yüksek gerilim hattının ayak tabanlarını patlatarak dışarı çıktığını söyledi. Cehennemi yaşadığını ifade eden Kaya, "Çocuklarımla birlikte koyunları otlatıyorduk. Direği kırık yüksek gerilim hattının altından geçtim. Ben o hatta elektrik yok biliyordum. Yer yağmur nedeniyle ıslaktı. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Vücudumda büyük bir ağrı hissettim. Yardımıma gelen çocuklarım beni Patnos'a götürdü. Ayaklarımın altı patlamıştı. Akıma kapılmamla birlikte elektrik kesildi. Kesilmese perişan olurdum. Çocuğum bana dediği, baba elektrik seni çarptıktan sonra şimşek gibi gitti" dedi.

DHA

Etiketler ağrı yüksek gerilim hattı hayvan otlatma
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