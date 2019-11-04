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  3. 04 Kasım 2019 09:57

Ahmet Hakan'dan Cem Yılmaz için çılgın teklif: Cumhurbaşkanlığı'nda yapsa..

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın eleştirilmesine değindiği bugünkü yazısında "Cem Yılmaz Kazdağları ile ilgili bir paylaşım yaptı ya, Şahan Gökbakar hükümete azıcık aykırı gitti ya, işte tek neden bu" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'dan Cem Yılmaz için çılgın teklif: Cumhurbaşkanlığı'nda yapsa..
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ı neden sevmemeye başladılar' başlıklı bugünkü yazısında Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar için son dönemde başlatılan boykot çağrılarına değindi.  

"Kampanyalar düzenleniyor peş peşe. Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar. Peki dertleri ne bu arkadaşların?" diyen Hakan, söz konusu iki ismin hükümete yakın tutum alsalarda boykot kampanyalarının düzenlenmeyeceğini öne sürdü. 

Ahmet Hakan yazısında "Cem Yılmaz son gösterisini Külliye’nin salonunda yapıverse...  Şahan Gökbakar 'Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum' deyiverse... Anında yelkenleri suya indirecekler." dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...

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Hürriyet , film , Şahan Gökbakar , Cem Yılmaz , Ahmet Hakan , Kampanya
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