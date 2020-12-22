AİHM'den Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıkladı. AİHM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Selahattin Demirtaş'ın acilen salıverilmesi için gerekli tüm önlemleri almalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından Demirtaş'ın avukatları, tahliye için yarın başvuru yapmaya hazırlanıyor. Yargının, bu karara karşı nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu.



AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

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